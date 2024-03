Latvija bo okrepila varovanje meje z Belorusijo

Riga, 12. marca - Latvija bo zaradi vse večjega števila poskusov nezakonitega prečkanja meje ponovno okrepila varovanje in nadzor na meji z Belorusijo, je danes napovedala vlada v Rigi in dodala, da bo ukrep veljal do 12. septembra. Med drugim namerava vlada mejni straži dodeliti obsežnejša pooblastila ter ji zagotoviti podporo vojske in policije.