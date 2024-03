V Nemčiji danes stavka zaposlenih pri Lufthansi in Deutsche Bahn

Berlin, 12. marca - V Nemčiji danes potekata stavki kabinskega osebja pri letalskem prevozniku Lufthansa in strojevodij pri upravljalcu železnic Deutsche Bahn, s tem pa vnovič prihaja do težav v prometu. Stavkajoči zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje, poroča španska tiskovna agencija EFE.