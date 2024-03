Jelenc: Ne dvomim, prvenstvo v Tacnu kljub novim težavam bo

pogovarjal se je Igor Cimperman

Ljubljana, 13. marca - V Tacnu bo od 15. do 19. maja evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Organizatorji se od lanskih avgustovskih poplav srečujejo z veliko težavami, tako vremenskimi kot finančnimi, ki se nikakor nočejo končati, a alfa in omega slovenskega kajaka Andrej Jelenc, se ne predaja in zagotavlja, da tekmovanje ni v nevarnosti.