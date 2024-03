V BiH enoglasno pozdravili priporočilo Bruslja za začetek pristopnih pogajanj

Sarajevo, 12. marca - Politični voditelji v BiH so danes pozdravili napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bo Bruselj Svetu EU priporočil začetek pristopnih pogajanj z BiH. Poudarili so, da so glavna vrata v EU zdaj odprta, predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik pa je še ocenil, da to brez datuma začetka pogajanj ne pomeni veliko.