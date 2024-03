Dolenjski policisti v hišnih preiskavah zasegli več ukradenih motornih žag in drugih predmetov

Novo mesto/Trebnje/Šentjernej, 12. marca - Dolenjski policisti so v torek opravili pet hišnih preiskav v naseljih Dobruška vas, Prapreška pot in Trdinova cesta, med katerimi so zasegli več predmetov, za katere obstaja sum, da so ukradeni. Med postopkom so izsledili tudi tri osebe, za katere je sodišče izdalo odredbo za privedbo, in jih odpeljali na prestajanje zaporne kazni.