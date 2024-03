Evropski škofje pozivajo k udeležbi na evropskih volitvah

Bruselj, 12. marca - Evropski škofje, združeni v Komisiji škofovskih konferenc EU (COMECE), pozivajo k udeležbi na evropskih volitvah, češ da smo v okviru odgovornosti do skupnega evropskega projekta vsi poklicani k oddaji glasu in odgovorni izbiri poslancev. Poziv so posebej namenili mladim, ki naj na ta način oblikujejo Evropo, ki bo zagotovila njihovo prihodnost.