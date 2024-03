Zaradi del konec tedna zapora Šmartinske ceste v Sneberjah

Ljubljana, 12. marca - Zaradi izvedbe zaključnih del v sklopu celovite infrastrukturne ureditve na območju bo konec tedna, predvidoma od petka od 9. ure do nedelje do 19. ure, zaprta Šmartinska cesta na območju ljubljanskih Sneberij. Obvoz bo po avtocesti in severni ljubljanski obvoznici, kjer med priključkoma Sneberje in Nove Jarše ne bo potrebna vinjeta.