Airbnb prepovedal varnostne kamere v domovih za oddajanje

San Francisco, 17. marca - Spletna platforma za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb je s 30. aprilom prepovedala varnostne kamere v nastanitvah za najem. Platforma je doslej dovoljevala kamere v skupnih prostorih, kot sta hodnik in dnevna soba, če so bile te jasno vidne in navedene v opisu nastanitve.