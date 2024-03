Poslansko skupino SDS ob obisku na Severnem Primorskem župani opozorili na več težav

Kanal ob Soči/Tolmin/Goriška Brda, 11. marca - Del poslanske skupine SDS se je v Tolminu srečal z župani Posočja, Kanala in Brd. Ti so izpostavili težave pri pridobivanju sredstev iz evropske kohezijske sheme 2021-2027, visoke cene gradbenih projektov, neupoštevanje geografske raznolikosti pri financiranju občin in potrebo po decentralizaciji Slovenije.