V Franciji rasistični napadi zaradi potencialne pevke na odprtju OI

Pariz, 11. marca - Prireditelji letošnjih olimpijskih iger v Parizu so danes dejali, da so šokirani nad rasističnimi napadi proti francoski glasbeni zvezdnici Ayi Nakamura. Vzrok so namigovanja, da bi Nakamura na odprtju iger izvedla pesem legendarne Edith Piaf, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.