V Madridu so se ob 20. obletnici napadov spomnili žrtev terorizma

Madrid/Bruselj, 11. marca - V Španiji so se danes spomnili žrtev najhujšega terorističnega napada v zgodovini države pred 20 leti, v katerem je po eksplozijah več bomb umrlo 192 ljudi. Ob večini španskih so bili med žrtvami še državljani 17 drugih držav. Številnih spominskih dogodkov se je udeležilo na tisoče ljudi, žrtvam terorizma so se poklonili tudi v Evropski uniji.