Obrambna ministra Slovenije in Madžarske pri Tolminu odkrila spomenik madžarskemu stotniku Czantu

Tolmin, 11. marca - Obrambna ministra Slovenije in Madžarske, Marjan Šarec in Kristof Szalay-Bobrovniczky, sta na vojaškem pokopališču Loče pri Tolminu sklenila današnje srečanje z odkritjem spomenika madžarskemu stotniku Emilu Czantu, ki je leta 1915 padel na soški fronti. Poudarila sta pomen sodelovanja pri ohranjanju spomina na grozote vojne in pri ohranjanju miru.