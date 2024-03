Na Ljubljanski borzi za slabih osem milijon evrov prometa

Ljubljana, 11. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,29 odstotka in se ustalil pri 1411,13 točke. Večjo rast indeksa je preprečila pocenitev delnic Cinkarne Celje, Luke Koper in Pozavarovalnice Sava. Borzni posredniki so sklenili za 7,74 milijona evrov prometa, med blue chipi največ z delnicami Krke in NLB.