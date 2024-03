Newyorške borze uvodoma v minusu

New York, 11. marca - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu trgovanja padli pod izhodišče. Po poročanju tujih agencij vlagatelji še unovčujejo dobičke iz preteklih dni. Ob petkovi objavi poročila, ki kaže na odpornost ameriškega trga dela, pa ocenjujejo, da bo centralna banka Federal Reserve letos manjkrat znižala ključno obrestno mero, kot so sprva pričakovali.