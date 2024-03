Slovenski rokometaši čez deset dni iz prvega bobna v kvalifikacijah za EP 2026

Ljubljana, 11. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakajo kvalifikacije za olimpijske igre poleti v Parizu, bo kmalu dobila tudi tekmece, s katerimi se bo potegovala za nastop na naslednjem evropskem prvenstvu. To bodo januarja 2026 gostile Danska, Švedska in Norveška. Slovenci so uvrščeni v prvi kakovostni boben.