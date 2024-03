Začetek študentske akcije za spodbujanje zavesti o pomenu krvodajalstva med mladimi

Maribor, 11. marca - Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je danes potekala krvodajalska akcija Daruj več kot le kri. Daruj življenje, s katero želijo med študenti širiti zavest o pomenu krvodajalstva. Akcija se bo nadaljevala v torek v UKC Maribor in v sredo na Pedagoški fakulteti, so sporočili organizatorji.