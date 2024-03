V Celju okrogla miza o problematiki art kinov in slovenskega filma

Celje, 11. marca - V Celjskem domu je dopoldne pod okriljem Art kino mreže Slovenije potekala okrogla miza o problematiki kinematografov. Na njej so ministrica za kulturo Asta Vrečko, direktorica SFC Nataša Bučar, direktor občinske uprave Celje Gregor Deleja in predstavnica producentov Petra Vidmar spregovorili o izzivih art kinov in podpori slovenskemu filmu.