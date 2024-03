Vandali nad izložbo galerije z Banksyjevo razstavo v Ljubljani

Ljubljana, 11. marca - Vandali so konec tedna uničili izložbo galerije, v kateri je na ogled velika Banksyjeva razstava v Ljubljani. V galeriji niso začudeni, saj grafitarji povsod po svetu uničujejo in preslikavajo dela drug drugemu. A kot so sporočili iz Agencije Kiosk, v tem primeru ni šlo za grafitarje, ki bi imeli kaj povedati ali bi naredili kakšno novo umetnino.