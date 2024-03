V Lisztovem inštitutu in galeriji Photon razstava Budimpeštanski dialogi

Ljubljana, 12. marca - Galerija Photon bo v rednem programskem terminu t. i. Avtorskega dialoga tokrat predstavila štiri avtorje, predstavnike sodobne madžarske fotografije. Razstava bo na ogled na dveh lokacijah: v Lisztovem inštitutu jo bodo odprli ob 17. uri in v Galeriji Photon ob 19. uri. Sodelujoči avtorji so Imre Dregely, Balazs Deim, Gabor Mate in Emma Szabo.