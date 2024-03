Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil v minus

Ljubljana, 11. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,28 odstotka pod gladino. Najgloblje so padle delnice Cinkarne, Pozavarovalnice Sava in Krke. Največ prometa so vlagatelji doslej opravili z delnicami NLB, njihov tečaj pa se zaenkrat ni spremenil.