Obor DZ za zdravstvo bo obravnaval predlog novele zakona o tobaku in tobačnih izdelkih

Ljubljana, 12. marca - Člani odbora za zdravstvo bodo v okviru druge obravnave razpravljali o vladnem predlogu novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Predlog med drugim prepoveduje arome v elektronskih cigaretah, razen tobaka in mentola. Regulira nikotinske vrečke in ukinja kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih.