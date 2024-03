Zadar zaradi obilnih padavin pod vodo

Zadar, 11. marca - Območje Zadra so v nedeljo zvečer zajele obilne padavine, ki so poplavile skoraj vse dele mesta, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili z zadrske meteorološke postaje. Do davi je v tem dalmatinskem mestu padlo 164 litrov padavin na kvadratni meter, gasilci pa so imeli skupno 33 intervencij.