Večina evropskih borz teden začela s padci

London/Frankfurt/Pariz, 11. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja večinoma znižali in tako sledili trendu, ki so ga že v petek zastavili vlagatelji na Wall Streetu, danes pa nadaljevali vlagatelji v Aziji. Analitiki slabo voljo pripisujejo v petek objavljenemu poročilu s trga dela v ZDA.