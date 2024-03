London, 11. marca - Na londonskem letališču Heathrow so zabeležili najprometnejši februar v zgodovini. Našteli so 5,8 milijona potnikov, potem ko so jih v drugem lanskem mesecu 5,2 milijona. V predkoronskem februarju leta 2019 je prek Heathrowa potovalo 5,5 milijona potnikov.