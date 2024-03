Pickard ob zmagi Edmontona do 41 obramb, NY Islanders slavili šestič v nizu

Pittsburgh, 11. marca - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so sinoči odigrali pet tekem. Edmonton Oilers so v gosteh s 4:0 premagali Pittsburgh Penguins, izkazal se je gostujoči vratar Calvin Pickard, ki je zbral 41 obramb. New York Islanders so prav tako slavili v gosteh pri Anaheim Ducks s 6:1 in dobili še šesto tekmo zapovrstjo.