Davis pomagal jezernikom v lovu na končnico

Los Angeles, 11. marca - Anthony Davis je na predvečer svojega 31. rojstnega dne v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 27 točkami in 25 skoki popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 120:109 proti eni najboljših ekip zahoda, Minnesoti. Timberwolves so v tekmo vstopili kot druga ekipa zahodne konference, po porazu proti jezernikom pa so zdrsnili na tretje mesto.