New York, 10. marca - Severnoameriška košarkarska liga NBA je s plačilom 100.000 dolarjev (91.368 evrov) kaznovala francoskega centra Rudyja Goberta, ker je med tekmo s Clevelandom kritiziral sodnika in mu pokazal gesto, s katero naj bi ga obtožil, da so ga podkupili, poroča AFP.