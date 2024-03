Reporter o Evropskih volitvah (11. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Igor Kršinar v komentarju Pred viharjem piše o prihajajočih Evropskih volitvah in njihovih posledicah za slovensko politično sceno. Avtor meni, da so po nedavnem strmem padcu podpore vladi premierja Roberta Goloba odprte vse možnosti, vključno z razpadom koalicije in predčasnimi volitvami.