Derbi Liverpool- Manchester City brez zmagovalca

London, 10. marca - Derbi 28. kroga angleškega nogometnega prvenstva med Liverpoolom in Manchester Cityjem se je končal brez zmagovalca, z izidom 1:1. Gosti so ob polčasu vodili, domači pa so v drugem z bele točke izenačili in s tem tudi razveselili navijače Arsenala, ki je z delitvijo točk v derbiju pridobil največ, zadržal je namreč vodstvo na prvenstveni lestvici.