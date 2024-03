Ženske ob mednarodnem dnevu na feminističnem protestu v Ljubljani opozorile na nevidno delo žensk

Ljubljana, 10. marca - Delovni odbor za feminizem pri Društvu Iskra je ob ob mednarodnem dnevu žensk na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziral feministični protest pod geslom Če naše delo ni nič vredno, protestiramo. Udeleženke so opozorile na nevidno in neplačano delo, ki ga ženske opravljajo v družbi in zahtevale vzpostavitev mehanizmov socialne države.