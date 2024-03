Shiffrin po prisilnem počitku do 96. zmage, Dvornik z devetim mestom do izida kariere

Are, 10. marca - Mikaela Shiffrin je zmagala na predzadnjem slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Areju. Američanka je slavila na prvi tekmi po prisilnem počitku zaradi poškodbe kolena. Prišla je do 96. zmage v karieri. V finalu so nastopile tri Slovenke. 23-letna Neja Dvornik je z devetim mestom prišla do uvrstitve kariere.