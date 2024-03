Lina Eržen zmagala na iQFOiL igrah v Cadizu

Cadiz, 10. marca - V soboto so se v španskem Cadizu končale iQFOiL igre, na katerih je nastopila tudi slovenska jadralka Lina Eržen. Potem ko je zaradi poškodbe roke morala izpustiti svetovno prvenstvo na Lanzarotu, je tokrat odlično odjadrala in zmagala v konkurenci 34 jadralk. Prva je bila tudi v konkurenci do 23 let, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.