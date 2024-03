V ljubljanskih Mostah moška oropala trgovino in osebe v njej

Ljubljana, 10. marca - V eni od trgovin v ljubljanskih Mostah je v soboto nekaj pred 20. uro prišlo do drznega ropa. Po do zdaj zbranih podatkih ljubljanskih policistov sta zamaskirana in oborožena moška vstopila v prodajalno, zvezala roke prodajalcu in trem kupcem, jim ukradla osebne predmete ter nato odtujila še nekaj denarja iz blagajne.