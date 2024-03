Izidi smučarskega teka na Holmenkollnu

* Izidi: - 50 km, klasično, skupinski start, moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:06:50,4 2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) + 0,4 3. Paal Golberg (Nor) 1,1 4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1,6 5. Didrik Toenseth (Nor) 2,5 6. Jens Burman (Šve) 4,8 - vrstni red v svetovnem pokalu (30/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2345 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2143 3. Erik Valnes (Nor) 1873 4. Pal Golberg (Nor) 1755 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1216 6. Friedrich Moch (Nem) 1200 ... 76. Miha Šimenc (Slo) 162 153. Miha Ličef (Slo) 18 ...