Concacaf preiskuje rasni incident na tekmi med mehiškima kluboma

Miami, 10. marca - Nogometna konfederacija Concacaf (zveza Severne, Srednje Amerike in Karibov) bo izvedla "popolno preiskavo" posnetkov rasističnih zlorab, ki so se zgodili na sredini tekmi tamkajšnjega pokala prvakov med mehiškima kluboma Chivas Guadalajara in Club America, sporočilo konfederacije povzema francoska tiskovna agencija AFP.