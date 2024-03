ACH tokrat boljši v Mariboru, Kanalci prvaki zelene skupine

Ljubljana, 9. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so v desetem krogu modre skupine 1. DOL za moške v Mariboru s 3:1 premagali i-Vent Maribor in s tem le še potrdili že prej pridobljen najboljši položaj pred končnico. To je bila druga tekma ekip v štirih dnevih, v sredo so bili Mariborčani boljši v polfinalu pokala, takratna zmaga je bila zagotovo slajša, kot bi bila danes.