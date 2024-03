Havertz popeljal Arsenal začasno na vrh

London, 9. marca - Nogometaši Arsenala so vsaj za en dan spet prevzeli vodstvo na lestvici angleške lige. V 28. krogu so z 2:1 premagali Brentford in na vrhu prehiteli Liverpool in Manchester City, ki ju v nedeljo čaka medsebojna tekma. Londončani so do zmage prišli v 86. minuti, ko je tekmo odločil nemški napadalec Kai Havertz.