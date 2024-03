Na neprijavljenem srečanju ljubiteljev predelanih vozil v Velenju več kršitev

Velenje, 9. marca - V garažni hiši v Velenju je danes pozno popoldne potekalo neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih in športnih vozil, na katerem se je zbralo okoli sto ljudi s skupno 50 vozili. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so policisti zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov, dve vozili so tudi izločili iz prometa.