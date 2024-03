Poljski kmetje po pogovorih s Tuskom napovedujejo nadaljevanje protestov

Varšava, 9. marca - Predstavniki združenj poljskih kmetov so danes po pogovorih s premierjem Donaldom Tuskom, ki niso prinesli nobenega dogovora ali preboja, napovedali nadaljevanje protestov proti kmetijski politiki EU in uvozu proizvodov iz Ukrajine. Nove proteste so napovedali za 20. marec, poročajo tuje tiskovne agencije.