Izidi smučarskih skokov v Oslu (1)

* Izidi, Oslo: 1. Stefan Kraft (Avt) 255 točk (132/133 m) 2. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 246,2 (127,5/131) 3. Jan Hörl (Avt) 242,5 (127,5/129,5) 4. Michael Hayböck (Avt) 241,2 (127,5/133) 5. Johann Andre Forfang (Nor) 240,8 (128/131) 6. Daniel Huber (Avt) 240,4 (128,5/129) ... 7. Timi Zajc (Slo) 236,5 (130,5/130) 8. Peter Prevc (Slo) 233,7 (124/134) 10. Domen Prevc (Slo) 226,7 (120/125,5) 11. Anže Lanišek (Slo) 226,2 (127/127) 18. Lovro Kos (Slo) 218,5 (121,5/129) ... * Svetovni pokal, skupno (25/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 1678 točk 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1382 3. Andreas Wellinger (Nem) 1305 4. Jan Hörl (Avt) 960 5. Michael Hayböck (Avt) 727 6. Marius Lindvik (Nor) 702 ... 7. Peter Prevc (Slo) 700 8. Lovro Kos (Slo) 688 13. Anže Lanišek (Slo) 574 15. Timi Zajc (Slo) 459 18. Domen Prevc (Slo) 413 50. Žak Mogel (Slo) 28 59. Žiga Jelar (Slo) 7 ... * Pokal narodov (30): 1. Avstrija 6207 točk 2. Nemčija 4394 3. Slovenija 3790 ...