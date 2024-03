V ruskih napadih na Ukrajino najmanj trije mrtvi

Kijev, 9. marca - V ruskem bombardiranju Ukrajine so umrli najmanj trije ljudje, še trije so bili ranjeni, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti v Kijevu. Napadi ruskih sil so po njihovih navedbah prizadeli regije Dnipropetrovsk, Herson in Doneck v osrednjem delu, na jugu in vzhodu države.