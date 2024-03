Celje, 9. marca - Svojci od ponedeljka pogrešajo 25-letnega Luko Stepišnika iz Latkove vasi. Od doma se je v popoldanskih urah odpeljal z osebnim vozilom Renault Clio sive barve in z registrsko oznako LJ UO 05J, nazadnje pa so ga videli v Zaprešiću na Hrvaškem, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.