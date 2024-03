Ljubljana, 9. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli 20. krog. Vodilni trije klubi, Beltinci, Nafta in Primorje, bodo igrali v nedeljo, četrtouvrščena Gorica pa je danes doma igrala neodločeno 1:1 z Jadranom iz Dekanov in izpustila priložnost za skok na tretje mesto.