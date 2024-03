Izidi veleslaloma alpskih smučark v Areju

* Izidi: 1. Federica Brignone (Ita) 2:11,02 1:12,10 58,92 2. Sara Hector (Šve) 2:11,35 +0,33 1:10,94 1:00,41 3. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:11,42 +0,40 1:11,55 59,87 4. Marta Bassino (Ita) 2:12,49 +1,47 1:12,33 1:00,16 5. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:12,51 +1,49 1:12,52 59,99 6. Julia Scheib (Avt) 2:12,72 +1,70 1:12,39 1:00,33 7. Clara Direz (Fra) 2:12,80 +1,78 1:13,27 59,53 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 2:12,89 +1,87 1:13,36 59,53 9. Franziska Gritsch (Avt) 2:13,10 +2,08 1:13,40 59,70 10. Paula Moltzan (ZDA) 2:13,11 +2,09 1:13,57 59,54 ... 16. Neja Dvornik (Slo) 2:14,15 +3,13 1:14,01 1:00,14 28. Ana Bucik (Slo) 2:15,34 +4,32 1:14,63 1:00,71 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (34/39): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1654 točk 2. Federica Brignone (Ita) 1368 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1209 4. Sara Hector (Šve) 860 5. Petra Vlhova (Slk) 802 6. Sofia Goggia (Ita) 792 7. Cornelia Hütter (Avt) 768 8. Marta Bassino (Ita) 710 9. Stephanie Venier (Avt) 631 10. Michelle Gisin (Švi) 625 ... 33. Ilka Štuhec (Slo) 222 50. Ana Bucik (Slo) 154 55. Neja Dvornik (Slo) 135 61. Andreja Slokar (Slo) 101 ... - veleslalom, ženske (10/11): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 745 točk 2. Federica Brignone (Ita) 650 3. Sara Hector (Šve) 561 4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 429 5. Alice Robinson (NZl) 412 6. Valerie Grenier (Kan) 327 7. Petra Vlhova (Slk) 297 8. Marta Bassino (Ita) 259 9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 247 10. Zrinka Ljutić (Hrv) 239 ... 25. Ana Bucik (Slo) 85 32. Neja Dvornik (Slo) 55 ...