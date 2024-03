Policisti iščejo lastnike domnevno ukradenih predmetov

Lenart, 9. marca - Policisti iz Lenarta so ta teden v hišni preiskavi pri osumljencu velike tatvine zasegli različne predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Če bi občani na objavljenih policijskih fotografijah prepoznali svoje predmete, naj to sporočijo na policijsko postajo Lenart oziroma na številko 113.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, so pri osumljencu z območja Sv. Trojice zasegli tudi neznana zdravila in rjavo-rumeno tekočino v stekleničkah, za katero sumijo, da je prepovedana droga oziroma druga prepovedana snov.

Po opravljenih analizah in zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.