Policija prosi za informacije o torkovi prometni nesreči na prehodu za pešce na Vilharjevi v Ljubljani

Ljubljana, 9. marca - Policija prosi za informacije o prometni nesreči na prehodu za pešce na Vilharjevi v Ljubljani, ki se je zgodila v torek ob približno 21. uri in v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila znamke Renault kangoo bele barve in pešec. Voznik je po trčenju nudil pomoč lažje poškodovanemu pešcu in nato odpeljal, ne da bi si izmenjala podatke.