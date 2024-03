Meghan Markle kritizirala strupenost družbenih omrežij

Austin, 9. marca - Vojvodinja susseška Meghan je v petek kritizirala "navidezno neskončno strupenost" družbenih omrežij, pa tudi dela medijev, danes poroča britanski BBC. Razkrila je, da je bila med svojima dvema nosečnostma tarča spletnih zlorab in napadov, in se vprašala, zakaj so ljudje tako sovražni.