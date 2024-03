Po prvi vožnji vodi Sara Hector, obe Slovenki v finalu

Are, 9. marca - Na prvi progi veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Areju je bila najhitrejša Švedinja Sara Hector. Z zaostankom 61 stotink je na drugem mestu Švicarka Lara Gut-Behrami, tretjeuvrščena Italijanka Federica Brignone pa zaostaja že sekundo in 16 stotink. Slovenki Neja Dvornik in Ana Bucik sta na 15. oz. 21. mestu.