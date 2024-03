Gladina morja bo lahko dosegla najnižje dele obale, v visokogorju se povečuje nevarnost plazov

Ljubljana/Koper/Bohinj, 9. marca - Gladina morja bo ob današnji večerni plimi povišana in lahko doseže najnižje dele obale, opozarja agencija za okolje. Hkrati svari, da se v visokogorju povečuje nevarnost proženja snežnih plazov, ki bo od nedelje popoldne do ponedeljka predvsem na območju Julijskih Alp velika in bo po evropski petstopenjski lestvici 4. stopnje.