Po izjemno mrzli tekmi ameriškega nogometa več navijačev na amputacije zaradi ozeblin

Kansas City, 9. marca - Tekma končnice lige ameriškega nogometa NFL med Kansas City Chiefs in Miami Dolphins se je za več navijačev, ki so 13. januarja kljub izjemnemu mrazu prišli spodbujat svoje moštvo, v nadaljevanju spreobrnila v zdravstveno kalvarijo. Zaradi ozeblin so jim namreč morali amputirati prste, poroča ameriška tiskovna agencija AP.